La Juventus dà la caccia a van Aanholt, terzino sinistro olandese. Potrebbe essere il giocatore del Crystal Palace l’erede di Alex Sandro

E’ Patrick John Miguel van Aanholt il nome nuovo per il mercato della Juventus. Il terzino sinistro classe 1990 si è messo in evidenza nel Crystal Palace e potrebbe spiccare il volo molto presto. Il terzino olandese, secondo il Sun, è finito nel mirino dei bianconeri. La Juve sta trattando con Alex Sandro per il rinnovo ma l’accordo tarda ad arrivare. Al momento non c’è l’intesa tra le parti e non è esclusa una cessione del giocatore brasiliano. Alex Sandro può lasciare la Juventus nelle prossime settimane.

Il laterale mancino è apprezzato da José Mourinho che sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro per il giocatore bianconero. La Juventus ha iniziato a guardarsi attorno. I primi due nomi per le fasce rimangono quelli di Joao Cancelo e Matteo Darmian. La Juve vuole tutelarsi con un nuovo terzino sinistro, nonostante l’arrivo di Leonardo Spinazzola: il giocatore è infortunato e dovrebbe saltare i primi mesi della stagione. Van Aanholt ha collezionato 5 gol e 1 assist nelle sue 28 presenze con il Crystal Palace e potrebbe trovare una nuova sistemazione a stretto giro di posta: la Juve ci pensa.