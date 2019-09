Juve, Emre Can duro sull’esclusione dalla lista Champions: «Avvisato da una chiamata, per me è una delusione enorme»

Il centrocampista della Juve, Emre Can, ha commentato l’esclusione dalla lista Champions League dei bianconeri. Queste le parole del tedesco a DFB:

«Non so darmi una spiegazione. Ho ricevuto una chiamata da un membro dello staff che non è durata nemmeno 60 secondi. Mi è stato promesso qualcos’altro la scorsa settimana, non riesco a capire. È una delusione enorme. Su di me c’era il Paris Saint Germain, ma ho deciso di restare alla Juventus. La condizione però era che io fossi in Champions League. Perché voglio giocarla. Trarrò le mie conclusioni e parlerò con il club dopo il mio ritorno dalla nazionale».