Juve, Gullit: «De Ligt, in bianconero ci sono molte più pressioni»

Gullit avverte De Ligt: non sarà semplice giocare in Italia perché le pressioni alla Juve sono tantissime. Le parole

Ruud Gullit mette in guardia il connazionale De Ligt, che ha lasciato l’Ajax per la Juve. Ecco il commento dell’ex rossonero sul promettente difensore olandese a The Guardian.

«C’è molta più pressione alla Juventus. Vincere è normale e quindi non importa se è in competizione o europeo. Devi sempre vincere e sicuramente la Champions League è un grande obiettivo. Ecco cosa vuol dire far parte della Juventus».