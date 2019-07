Juve, i dubbi e le opzioni di Sarri in attacco

Sarri ha tanta scelta per l’attacco della Juve. Ecco alcune delle formazioni che il tecnico potrebbe adottare

In caso di 433, la Juve di Sarri avrà tanta scelta in avanti negli assortimenti. Una buona disposizione può essere un tridente asimmetrico con Douglas Costa più defilato a sinistra, Ronaldo al centro e Dybala vicino a lui, con continui interscambi di posizione.

In caso invece di Bernardeschi o Costa a destra, se non dovesse arrivare un “nove” come Icardi, non è da scartare l’opzione Dybala finto nove con Ronaldo a sinistra. L’argentino svuoterebbe il centro dell’attacco per consentire al portoghese di occupare l’area.