Juve Inter, i bianconeri arrivati all’Allianz Stadium per la rifinitura

Allenamento Juve allo Stadium: la scelta di Sarri prima dell’Inter. I bianconeri svolgeranno la rifinitura sul terreno del proprio stadio

Come riferito da Sky Sport la Juventus quest’oggi si allenerà all’Allianz Stadium in vista del match in programma domani sera contro l’Inter.

Seduta che dovrebbe iniziare a minuti. Maurizio Sarri avrebbe optato per questa scelta per consentire ai suoi di abituarsi maggiormente all’atmosfera dello stadio vuoto e ritrovare confidenza con il terreno dell’Allianz dopo tanti giorni di assenza.