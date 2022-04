Juve, Kean verso la cessione: ecco chi può sostituirlo

Kean via dalla Juve? Già individuato il possibile sostituto dell’attaccante classe 2000, che in estate potrebbe cambiare maglia

Il futuro di Moise Kean è ancora tutto da scrivere. L’attaccante ha deluso le aspettative al suo ritorno alla Juventus e non è da escludere che i bianconeri proveranno in estate a trovare una nuova sistemazione per il giocatore.

Il sostituto del classe 2000 potrebbe essere il coetaneo Giacomo Raspadori: il centravanti del Sassuolo è da tempo sul taccuino della dirigenza bianconera, che nei prossimi mesi potrebbe affondare il colpo.