Juve, Koeman tuona: «Lasciate in pace De Ligt! Contro Lozano…»

Koeman difende a spada tratta De Ligt, che ha ricevuto la Scarpa d’Oro olandese, dopo la pioggia di critiche post Juve Napoli

Koeman, CT dell’Olanda, difende De Ligt, premiato con la Scarpa d’Oro in patria. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a margine dell’evento.

«Cos’è tutto questo clamore? Ha avuto un momento difficile contro Lozano e le cose non hanno funzionato, ma siamo tutti troppo rapidi nei giudizi. De Ligt giocherà come centrale di destra ed è ovvio che ci vorrà tempo per adattarsi alla Serie A».