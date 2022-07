Juve, l’Inter si sfila per Milenkovic, i nerazzurri vogliono solo Bremer

L’Inter punta con forza su Bremer per la difesa e si defila nella corsa per Milenkovic, lasciando gli juventini sul difensore viola

La Juve potrebbe avere campo libero per Milenkovic. Per la Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter avrebbe deciso di virare con forza su Bremer del Torino, mollando la presa per il difensore serbo della Fiorentina.

La Juve pensa a Milenkovic nel caso di addio di De Ligt, anche se il classe 1997 non è la prima scelta per i bianconeri.