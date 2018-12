Juve da record ma il miglior attacco del campionato è nerazzurro!

La Juve in questo 2018 ha macinato record su record ma la palma del miglior attacco del campionato spetta all’Atalanta di Gasperini

Il 2018 è stato l’anno della Juve. Tra coppe, vittorie e alieni atterrati in bianconero, la Vecchia Signora ha spostato un po’ più in là i record del calcio italiano. Tuttavia, al termine del girone d’andata, la palma del miglior attacco del campionato va sorprendentemente all’Atalanta. Infatti i bergamaschi, dopo il tennistico 2-6 contro il Sassuolo, hanno messo a segno 39 gol in 19 partite, uno in più rispetto ai bianconeri che si sono fermati a 38. Un piccolo grande traguardo per la banda di Gasperini che si conferma come sorpresa della stagione e una delle più importanti realtà del calcio italiano.