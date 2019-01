Juve, occhi su Palmieri e Darmian. Il Bologna su Spinazzola, ma…

La Juventus prova a studiare i profili di Emerson Palmieri e Matteo Darmian, mentre il Bologna attende alla finestra per Spinazzola

Spesso la finestra invernale si rivela spunto ideale per organizzare la sessione di mercato estiva al termine dei campionati. La Juventus non fa eccezione, ma anzi ha ripetutamente sfruttato questa possibilità per avviare interessanti trattative future.

In attesa di scoprire se ci sono delle possibilità di sbloccare Ramsey per un approdo già nel mese di gennaio, altre novità interessano la società bianconera. Leonardo Spinazzola è ormai tornato pienamente a disposizione, ma ha bisogno di trovare spazio e continuità per recuperare la forma migliore. Il Bologna di Pippo Inzaghi, in questo senso, sarebbe una destinazione interessante, dal momento che il giocatore è molto gradito dal tecnico ex Milan.

La Juventus non vorrebbe privarsi del giocatore, ma sta imbastendo delle trattative interessanti che, se dovessero andare in porto, potrebbero portare a dei cambiamenti anche sul fronte Spinazzola. Due in particolar modo sarebbero gli obiettivi di mercato studiati da Paratici. Il primo è Emerson Palmieri, che al Chelsea sta trovando poco spazio; il secondo è Matteo Darmian, fresco di prolungamento annuale con lo United. Per entrambi i giocatori, la società bianconera studia la possibilità di un prestito per portarli a Torino.