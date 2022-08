Juve Paredes, Allegri lo preferisce a Frattesi: Cherubini al lavoro

La Juve continua a lavorare per Paredes, per Allegri è lui il preferito rispetto a Frattesi del Sassuolo. Cherubini al lavoro

La Juve continua a lavorare per Paredes, per Allegri è lui il preferito rispetto a Frattesi del Sassuolo. Cherubini al lavoro, ma come convincere il PSG a cedere l’argentino?

I bianconeri potrebbero fare leva sulla volontà del giocatore, con cui si è già trovato l’accordo, e aspettano la cessione di Rabiot al Manchester United per liberare un posto. L’intenzione è anche quella di abbassare le richieste di 25 milioni dei parigini. Lo riporta Il Corriere dello Sport.