Juve-Parma, intrigo Kulusevski: rientra subito a Torino?

La Juventus potrebbe negare il prolungamento del prestito al Parma per Dejan Kulusevski. Le ultimissime notizie

Dejan Kulusevski, calciatore in prestito Parma, è stato acquistato dalla Juve a gennaio, via Atalanta. I bianconeri hanno confermato l’accordo temporaneo con i ducali ma il contratto scadrà il 30 giugno.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino i due club dovranno trovare un accordo per la permanenza del giocatore entro quella data e la Juventus potrebbe non dare il via libera al prolungamento momentaneo della presenza di Kulusevski tra le fila del Parma. I bianconeri potrebbero portare il giocatore alla Continassa, senza schierarlo in campo, evitandogli eventuali infortuni e permettendo così a Sarri di studiarlo per il futuro.