Juve Primavera, così il tecnico Zauli dopo la vittoria contro la Sampdoria: «Stiamo crescendo passo dopo passo»

Al termine della partita contro la Sampdoria, vinta per 2-0, il tecnico della Juve Primavera Zauli ha commentato così il match dei suoi ragazzi:

«Stiamo crescendo passo dopo passo, è la quarta vittoria consecutiva in campionato e non vogliamo fermarci per arrivare in fondo a tutte le competizioni. Ai ragazzi insegniamo questo. Abbiamo ripreso la strada dopo un momento negativo e non dobbiamo lasciarla».