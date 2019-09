Juve, Rabiot vince la sua battaglia legale con il Psg: i dettagli

Juve, Rabiot vince la sua battaglia legale con il Psg: la commissione d’appello dà ragione al centrocampista bianconero

Adrien Rabiot vince la sua battaglia legale con il Paris Saint Germain, il suo ex club d’appartenenza. Il Psg aveva sospeso lo stipendio al centrocampista per cinque giorni, oltre a non riconoscergli i 40 mila euro di bonus.

Sanzione arrivata per il famigerato “like” al post di Evra dopo l’eliminazione in Champions dei parigini. L’Equipe rivela che la commissione d’appello della Lfp ha dato ragione a Rabiot, riconoscendogli i pagamenti sospesi.