Juve-Roma, aperto un fascicolo sullo scambio Spinazzola-Pellegrini

La Procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo in merito allo scambio Spinazzola-Pellegrini nell’estate 2019

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Procura di Roma avrebbe aperto un fascicolo in merito allo scambio tra Spinazzola e Pellegrini nell’estate 2019. Un affare che ha permesso ad entrambe le società di registrare delle plusvalenze nei rispettivi bilanci.

Va ricordato che in quel periodo la Roma fosse ancora quotata in borsa, così come la Juventus. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi della vicenda.