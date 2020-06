Juve Ronaldo, il portoghese è in crisi: 4 partite senza andare in gol, l’attaccante bianconero ha problemi di corsa e posizione

Deluso e a secco. Con ben 4 partite senza andare in gol: la Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al momento no di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, non è riuscito ad incidere nella finale di Coppa Italia.

L’impressione è che i problemi – si legge – nascano da un mix di tattica, condizione e rapporto con l’allenatore. Sulla condizione atletica non ci sono dubbi, CR7 è lontano dalla brillantezza di inizio 2020.