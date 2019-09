Ronaldo vince il Quinas de Ouro, riconoscimento per il miglior giocatore portoghese: ecco le parole del fuoriclasse della Juve

Ronaldo ieri ha vinto il Quinas de Ouro. Ecco le dichiarazioni del fenomeno della Juve dopo la premiazione.

«Questo mondo è così veloce, con i social network, Internet e la stampa stessa… è selvaggio, non solo con me ma con tutti. L’anno 2018 è stato estremamente complicato a livello personale. Non lasciatevi mai influenzare, portate sempre avanti i vostri sogni».