All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Juve e Sassuolo: due squadre in lotta per obiettivi opposti. I bianconeri sono alla ricerca di un successo per continuare a correre alle spalle dell’Inter e tenere i nerazzurri a pochi punti di distanza. Dall’altra parte i neroverdi vogliono dare continuità dopo la vittoria di prestigio contro la Fiorentina. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Juve-Sassuolo

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Weah, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Nonge Boende, Chiesa, Milik.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Tressoldi, Missori; Boloca, Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Cragno, Pegolo, Viti, Lipani, Ferrari, Castillejo, Bajrami, Mulattieri, Ceide.

Juve-Sassuolo: l’orario e dove vederla

Juve-Sassuolo, chiuderà la ventesima giornata della Serie A, la prima del girone di ritorno. All’Allianz Stadium, l’orario del fischio d’inizio è fissato per le ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.