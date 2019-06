Possibile un summit per il futuro di Gonzalo Higuain. L’attaccante attende di conoscere il suo futuro: le ultimissime

Gonzalo Higuain non conosce ancora il suo destino. Il centravanti di proprietà della Juve non verrà confermato, con ogni probabilità dal Chelsea. Lui vorrebbe tornare in bianconero ma tutto è in divenire.

Secondo Sky Sport, la Juve avrebbe in programma un summit con l’argentino e il suo entourage per decidere il suo futuro. L’incontro dovrebbe avvenire la prossima settimana.