Juve Simeone, il Cholito ha scelto la sua destinazione: le ultime

Giovanni Simeone ha dato il suo benestare per il trasferimento alla Juve: i bianconeri studiano le mosse

La Juve ha messo Simeone come primo nome nella lista per il ruolo di vice Vlahovic. La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il punto sulla trattativa. Il Cholito, ora in viaggio di nozze, avrebbe già dato la sua disponibilità per trasferirsi a Torino.

Il primo passo è il riscatto da parte del Verona dell’attaccante argentino, solo a quel momento la Juventus andrà all’attacco parlando con gli scaligeri. Sicuramente la squadra di Setti chiederà più dei 10.5 milioni con cui riscatterà Simeone dal Cagliari.