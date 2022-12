Juve, Soulé: «Sono contento del mio primo gol in prima squadra»

Matias Soulé, attaccante della Juventus, ha parlato al termine del match amichevole pareggiato contro lo Standard Liegi

Matias Soulé, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport.

SENSAZIONI – «Sono contento del mio primo gol in prima squadra anche se è un’amichevole, spero di poterlo fare in Serie A tra qualche giorno. Loro giocavano bene, è stata complicata. Noi giovani abbiamo messo la voglia di sempre, avremmo potuto vincerla ma sono contento per il gol e il risultato».

COSA GLI DICE ALLEGRI – «Tutti mi danno fiducia anche se non gioco, se devo giocare provo a farlo bene. Il mister prova a farmi giocare in ruoli diversi, mi piace tanto il fatto che sto imparando anche la fase difensiva. Mi sento dentro la squadra e sento sempre più fiducia».