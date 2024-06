Nasce la NUOVA JUVE di THIAGO MOTTA. Ecco i 6 comandamenti del mister che cambierà la squadra bianconera

Tutto sulla nuova Juve di Thiago Motta, con i cambiamenti che intende apportare l’allenatore. I dettagli in merito

La Gazzetta dello Sport oggi ha riassunto in 6 principi il lavoro di Thiago Motta. La nuova Juventus che sta per nascere dovrà formarsi su questi comandamenti.

1) Competizione sempre massima. Allenamenti come partite: intensità massima e competizione sempre alta tra i giocatori.

2) Il pallone è il primo alleato. É la filosofia di gioco di Thiago, cresciuto nel Barça. Palla sempre presente, anche nelle sedute atletiche.

3) Ruoli? No, funzioni. Tutti devono sapere fare tutto, a seconda della zona di campo in cui si trovano. Non si parla di ruoli, ma di compiti.

4) Coraggio nelle scelte. I calciatori in campo devono avere personalità e non limitarsi alle giocate facili.

5) Ciao posto fisso. Nessuna gerarchia garantita a tavolino: vale per tutti, anche per i big. Gioca solo chi si allena al top.

6) Non ci sono veterani. Non si guarda alla carta d’identità e al numero di presenze: talenti considerati al pari degli esperti.