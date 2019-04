Juve, i tifosi ieri allo Stadium hanno provato a sedurre Chiesa con la strategia Ronaldo: applausi per il figlio di Enrico

La rovesciata di Ronaldo in Juve–Real, e la conseguente standing ovation del pubblico allo Stadium, hanno convinto CR7 a vestire la maglia bianconera in estate. I tifosi juventini hanno provato la stessa carta per sedurre Federico Chiesa, obiettivo primario del prossimo mercato.

Il numero 25 dei Viola si è reso protagonista di una grande prestazione, colpendo anche una traversa e un palo. Al momento della sostituzione con Muriel, il pubblico bianconero ha riservato tanti applausi al figlio di Enrico, per convincerlo a vestire la maglia a strisce bianche e nere in estate.