Juve Torino, osservato speciale in tribuna: presente quel super tennista

Juve Torino è iniziata, gli occhi delle telecamere hanno catturato un particolare ‘tifoso’ sugli spalti, ecco di chi si tratta

Particolare retroscena in Juve Torino. Il derby della Mole è iniziato da una manciata di minuti o poco più e lo spettacolo (in campo come fuori) è dei migliori. Mentre i ragazzi di Thiago Motta e quelli allenati da Paolo Vanoli si stanno battagliando in campo le telecamere presenti hanno già inquadrato una parata di spettatori VIP decisamente significativa.

Tra questi, ecco il tennista Lorenzo Sonego. Il talento italiano è da sempre un grande tifoso del Torino e non si è mai rifiutato di mostrare orgogliosamente i colori granata. Nel corso delle partita come negli allenamenti. Al suo fianco il suo allenatore, entrambi focalizzati sull’azione che va in scena sul manto erboso dello Stadium. A quanto pare però, Sonego non sta portando bene ai suoi beniamini. Il Torino è (al momento) in svantaggio per 1-0.

