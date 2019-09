Dino Zoff elogia il compagno Gaetano Scirea nell’anniversario della sua scomparsa: ecco le parole sul giocatore della Juve

Dino Zoff spende parole al miele per Gaetano Scirea nel corso del collegamento telefonico con gli studi di Sky Sport. Ecco le parole del leggendario portiere della Juve.

«Scirea? Era la totalità delle cose che faceva in campo e fuori a renderlo un esempio straordinario. Lo sarebbe per i giovani d’oggi. Non so quanti potrebberlo valutarlo appieno oggigiorno».