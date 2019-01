Un’immagine che farà il giro del mondo quella del membro dell’ufficio stampa della Juventus, senza velo, nella conferenza in Arabia Saudita

A volte, alcune immagini possono fare tanto. In questo caso, sicuramente possono dare una mano a una situazione decisamente sfavorevole per le donne. La decisione di organizzare la Supercoppa Italiana a Gedda, in Arabia Saudita, ha suscitato molto scalpore nelle ultime settimane. L’impossibilità per le donne di accedere a tutti i settori dello stadio e la discriminazione perpetuata nei loro confronti dagli uomini è nota a tutti. Per questo farà sicuramente notizia l’immagine che ritrae Enrica Tarchi senza velo al fianco di Allegri e Chiellini. Come si può vedere dalla foto in basso, il membro dell’ufficio stampa della Juventus che detta di consueto i ritmi delle conferenze stampa, non si è lasciata intimidire dalle discriminazioni del mondo arabo, gestendo senza problemi anche la conferenza al cospetto di giornalisti locali e internazionali. Un messaggio importante per la figura della donna in un paese avverso al riconoscimento di molti diritti di uguaglianza.