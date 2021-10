Juventus, Allegri medita: ritiro possibilità concreta

Allegri sta pensando se portare la Juventus in ritiro prima della partita di Champions contro lo Zenit: possibilità concreta

Dopo la batosta di Verona, la Juventus e Massimiliano Allegri stanno pensando seriamente di andare in ritiro in vista della partita di Champions League contro lo Zenit.

LLE SU JUVENTUSNEWS24 LE ULTIME NOTIZIE SUI BIANCONERI

La squadra oggi si ritroverà alla Continassa per riprendere gli allenamenti e poi potrebbe rimanere al JHotel per iniziare quindi il ritiro. D’altronde il tempo per preparare la prossima gara è poco.