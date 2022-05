Juventus, Allegri: «Miretti gioca bene a calcio, ma andrà aiutato»

L’allenatore della Juventus Allegri ha parlato prima della partita contro il Venezia

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Venezia.

MIRETTI – «Il ragazzo gioca bene a calcio, oggi deve stare sereno e giocare la sua partita. Andrà aiutato ma credo che anche lui aiuterà gli altri. Spero sia sereno».

PUNTI PERSI – «Ce ne sono stati tanti. Quando arrivi a questo punto ci sono un po’ di rimpianti per le cose perse. Ce li abbiamo noi e gli altri, ma oggi dobbiamo concentraci sui punti da fare e fare un altro passo per la Champions contro un Venezia che ha ancora chance per salvarsi».

