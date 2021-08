Juventus, Allegri: «Senza Ronaldo? Vinciamo. Locatelli fuori forma»

Massimiliano Allegri ha parlato prima di Juventus Empoli. Le dichiarazioni dell’allenatore bianconero ai microfoni di DAZN

SENZA RONALDO – «Dobbiamo cercare di ottenere la prima vittoria in campionato visto che a Udine abbiamo lasciato due punti. Siamo contenti che ci sarà il pubblico».

LOCATELLI – «Manuel è arrivato dopo un mese di inattività e ci vuole un po’ per metterlo in condizione. Ha lavorato abbastanza bene, ha bisogno di lavorare per rientrare dopo la sosta».