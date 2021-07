Juventus, Allegri “toglie” la fascia a Bonucci: il motivo

In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha annunciato che Bonucci non avrà i gradi di capitano: il motivo

Con grande ironia, nella sua conferenza stampa di presentazione, Massimiliano Allegri ha comunicato che Leonardo Bonucci non sarà più il vice capitano della Juventus.

Ma il motivo? La Gazzetta dello Sport si esprime così: «Allegri azzera le gerarchie di Pirlo e lo fa sorridendo, ma con parole dure. Insomma, tutto si vedrà con il tempo ma al momento il vice capitano è Dybala. Perché Allegri ha scelto così? Per non esagerare il peso di un giocatore molto sicuro di sé come Bonucci? Per responsabilizzare Dybala in una stagione così importante? Al campionato la sentenza».