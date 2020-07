Juventus, Bentancur: «Sassuolo? Dobbiamo fare di tutto per vincere»

Il centrocampista della Juventus, Rodrigo Bentancur, ha parlato ai microfoni della tv bianconera prima del match contro il Sassuolo

Il centrocampista della Juventus, Rodrigo Bentancur, ha così parlato prima del match contro il Sassuolo:

«La Juve deve fare di tutto per vincere. Abbiamo lavorato in questi due giorni per fare una partita come quella contro il Milan nel primo tempo e come il secondo tempo con l’Atalanta. Vogliamo portare a casa i 3 punti che è la cosa più importante. Il Sassuolo è una grandissima squadra, sa giocare a calcio molto bene ma siamo tranquilli: se facciamo la nostra partita possiamo portare a casa i 3 punti».