Durante l’amichevole tra prima squadra e U23, Bernardeschi segna una doppietta e cerca la titolarità contro la Roma

Anche la Juventus sta lavorando sodo in vista dello scontro diretto contro la Roma. Questa mattina la prima squadra ha svolto un allenamento al Training Center Continassa suddiviso in più fasi. Dopo una parte incentrata sul lavoro fisico in palestra, si è passati alla fase pratica con l’amichevole sul campo del JTC tra la prima squadra e i ragazzi dell’Under 23.

La partitella avrà dato ottimi spunti a Massimiliano Allegri grazie soprattutto all’ottima prestazione di Federico Bernardeschi, autore di una doppietta. Potrebbe essere in arrivo per lui un’occasione per il rilancio tra i titolari? Il bianconero, in questa stagione, ha avuto complessivamente poco spazio complice anche un infortunio, ma le sue prestazioni sono state caratterizzate da alti e bassi. Una prestazione di spessore contro la Roma ridarebbe lustro alla sua immagine e lo renderebbe a tutti gli effetti un’ottima risorsa per la squadra.