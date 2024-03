Juventus, Bonan: «C’è una forte carenza d’organico»

Alessandro Bonan, intervenuto a Sky, ha parlato della situazione in casa Juventus criticando la società bianconera

Alessandro Bonan ha criticato la Juventus di Massimiliano Allegri. Il giornalista a Sky Sport 24 ha parlato così del club bianconero.

LE PAROLE – «La Juve a me sembra una squadra che ha forti carenze in organico. Mancano riferimenti importanti dentro la squadra stessa. Non riesco a capire se una c’è forte responsabilità di Allegri nella gestione della squadra che non gioca così bene a calcio e che ha perso il feeling con i risultati o se la Juve sta facendo massimo perché ha carenze».