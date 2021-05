Juventus, Bonucci: «Allegri ci darà una grossa mano. Pirlo ha raggiunto grandi traguardi»

Leonardo Bonucci ha parlato del ritorno alla Juventus di Massimiliano Allegri

Leonardo Bonucci ha parlato all’intervallo di Italia-San Marino ai microfoni di Rai Sport.

PIRLO E ALLEGRI – «Noi ci sentiamo costantemente con il mister, da oggi mi ha detto di chiamarlo Andrea. Posso dire che quest’anno nelle difficoltà e alla prima esperienza ha raggiunto grandi traguardi. Ci è mancata la vittoria dello Scudetto però era difficile, un po’ anche per il poco tempo a disposizione. Adesso pensiamo a quello che verrà e sicuramente mister Allegri ci darà una grossa mano per quanto riguarda l’esperienza e la gestione del gruppo. Io non vedo l’ora di cominciare perché quest’anno, viverlo e guardare gli altri vincere lo Scudetto, non è stato bello partiremo ancora più carichi».