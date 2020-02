Il portiere della Juventus Buffon ha commentato in zona mista la partita di Coppa Italia contro il Milan – VIDEO

La Juventus ha lasciato il terreno di gioco di San Siro con un pareggio prezioso, conquistato nei minuti finali della sfida di Coppa Italia contro il Milan, che ha permesso ai bianconeri di annullare lo svantaggio in vista del ritorno.

La squadra di Maurizio Sarri non può essere soddisfatta, come ammesso da Gianluigi Buffon in zona mista: «Oggi siamo mancati negli ultimi venti metri».