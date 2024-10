Juventus Cagliari, Adani: «Se non avesse espulso Conçeicao...»

Lele Adani è intervenuto per parlare della sfida pareggiata dalla Juventus contro il Cagliari a Torino

Pari e patta all’Allianz Stadium tra Juventus e Cagliari. A parlare della partita è stato anche Lele Adani alla Domenica Sportiva, analizzando la prestazione e gli episodi del match.

LE PAROLE – «È una Juve che secondo me aveva vinto la partita, ma ha regalato i punti al Cagliari in maniera superficiale. Ha sprecato con Vlahovic. Fosse rimasta in 11 c’erano ancora da giocare 3 minuti più 8 di recupero, Conceicao poteva fare la differenza. Non doveva essere espulso. A me la Juventus nel primo tempo è piaciuta, sta facendo un ottimo percorso, vedo l’atteggiamento giusto, ma come sempre il rapporto con gli errori compromette la situazione. In questo caso la classifica e soprattutto gli umori».