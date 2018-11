Juventus, braccio o spalla di Bradaric? Per Mariani non è rigore – VIDEO

Nel corso della partita della Juventus, Mariani chiede l’intervento del Var per un dubbioso episodio riguardante Bradaric

Nella prima frazione di gioco, l’arbitro Mariani richiede l’intervento del Var in due occasioni, sia per un possibile rigore al Cagliari, non dato, ma anche per un altro episodio riguardante la Juventus. Infatti, dopo il momentaneo pareggio di Joao Pedro e il nuovo vantaggio dei bianconeri dopo 125 secondi su autogol di Bradaric, lo stesso calciatore del Cagliari si rende protagonista di un’episodio discusso. Infatti, Bradaric tocca di braccio il pallone partito da Barella in area di rigore. Il tiro non era destinato a lui, e si è trattato di un semplice rimpallo. Ma il calciatore del Cagliari sembrava voler prendere volontariamente il pallone.

A tal proposito, l’arbitro Mariani decide di richiedere la Var Review per giudicare meglio l’intervento. Dopo un’attenta osservazione, il direttore di gara lascia però correre interpretando il tocco del centrocampista più come spalla che di braccio. L’episodio divide il web: per alcuni è rigore netto, mentre per altri si tratterebbe di un gesto totalmente involontario. Giudicate voi da queste immagini.