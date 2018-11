Diversi i nomi in ballo per rinforzare il reparto di centrocampo per la Juventus. Pogba e Ndombele costano, Rabiot e Ramsey piaccono in Europa. Pellegrini e Dembelé sono più alla portata.

La Juventus è pronta a rinforzare il centrocampo a gennaio. Gli infortuni di Can e Khedira sono stati un campanello d’allarme per Allegri e Paratici, che nelle prossime settimane proveranno l’assalto per rinforzare il reparto. Diversi i nomi sul taccuino, con qualche Mister X che potrebbe spuntare all’ultimo momento. Ma qualche certezza c’è. Aaron Ramsey piace molto dalle parti di Torino sia per via della sua duttilità che per il suo contratto in scadenza. Ma in queste ore il Bayern Monaco sembra aver superato i bianconeri nella corsa al centrocampista. Il sogno Pogba è ovviamente l’obiettivo numero uno, ma non sarà semplice imbastire una trattativa così onerose per la sessione invernale.

Ecco allora che spuntano altri quattro profili, tutti validi e tutti presi in considerazione. Ndombele del Lione sembra il più difficile da raggiungere, vista l’alta richiesta dei francesi: almeno 40 milioni. Gli altri tre sono invece più abbordabili: Dembelé, Pellegrini e Rabiot. Il primo è in scadenza con il Tottenham nel 2019, ma il belga piace anche in Cina e potrebbe ricercare un contratto più soddisfacente. Pellegrini della Roma è il profilo che più intriga, sia per età che anche per lo sfizio di indebolire una rivale. Ma la clausola di 30 milioni attivabile da luglio lascia pensare che i tentativi verranno fatti in estate. Infine Rabiot è stato a lungo cercato dai bianconeri e anche lui è in scadenza. La sfida in questo caso sarà con il Barcellona, interessato allo stesso modo al francese. Insomma, i nomi sono tanti e tutti in grado di dare ancora più solidità ad una formazione già praticamente perfetta. La Juventus continua a non fermarsi, con l’obiettivo Champions League all’orizzonte.