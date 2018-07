Sky Sport afferma che Chelsea e Borussia Dortmund hanno entrambe offerto più di 30 milioni per Caldara ma la Juventus nega il trasferimento

Mattia Caldara è arrivato alla Juventus appena settimana scorsa ma la sua avventura in bianconero potrebbero essere già finita. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’ex Atalanta è diventato un obiettivo del Chelsea insieme al compagno di reparto Daniele Rugani. I Blues avrebbero offerto ben 30 milioni di euro per il difensore. Anche il Borussia Dortmund sarebbe interessato a Caldara e per il suo cartellino sarebbe disposto a spendere 35 milioni più 5 di bonus. La Juventus avrebbe messo sul mercato anche Gonzalo Higuain, Marko Pjaca, Stefano Sturaro, Andrea Favilli e Miralem Pjanic. Per il bosniaco si sono mosse Barcellona, Chelsea e Manchester City. Al momento la Juventus non ha accettato nessuna delle proposte ricevute per questi giocatori.

Oltre al mercato in uscita, i bianconeri si stanno concentrando anche sulle trattative in entrata. Gli ultimi rumors affermano che il club di corso Galileo Ferraris avrebbe pensato a David Alaba del Bayer Monaco nel caso in cui Douglas Costa decidesse di lasciare Torino.