Juventus, Chiellini: «Dobbiamo essere orgogliosi. Basta chiacchiere»

Giorgio Chiellini ha parlato a DAZN dopo Napoli Juventus. Le dichiarazioni del capitano bianconero

MATCH – «La squadra ha giocato una buona partita. Dobbiamo essere soddisfatti e orgogliosi di quanto messo in campo. Siamo stati ordinati e meritavamo di fare risultato, al netto degli episodi. Non dobbiamo fare chiacchiere e proclami, dobbiamo lavorare e pensare al quotidiano. Sapevamo ci sarebbero state delle difficoltà, non di trovarci qui dopo tre partite. Ma è il calcio, ho tanti compagni che aiuteranno. Ora torniamo in campo martedì e torneranno i sudamericani».

ASSENZE E CARATTERISTICHE – «Abbiamo giocatori di velocità e contropiede. E difensori, tranne un po’ De Ligt, che non possono competere con Osimhen in velocità. Per scelta e loro caratteristiche abbiamo fatto questa partita. Abbiamo concesso poco al Napoli. È chiaro che poi con Cuadrado, Chiesa, Dybala è diverso che giocare con De Sciglio, che con tutto il rispetto ha diverse caratteristiche. Potevamo essere più propositivi e pericolosi. Ma chiedere di più a Kulusevski e Morata era difficile, vorrei farvi vedere in che condizioni sono tornati dalle Nazionali. Dobbiamo andare avanti con equilibrio».

