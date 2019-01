Juventus-Chievo, Ronaldo premiato come MVP di dicembre – VIDEO

Prima dell’inizio del match tra Juventus-Chievo, Ronaldo è stato premiato come MVP del mese di dicembre – VIDEO

Poco prima dell’inizio del match tra Juventus e Chievo, partita in programma allo Stadium, Cristiano Ronaldo è stato premiato come MVP di dicembre. L’attaccante portoghese ha infatti ricevuto il premio come miglior calciatore del mese di dicembre. CR7 ha così ricevuto il premio per la terza volta su quattro da quanto è alla Juve. L’unica eccezione è stati stato Dybala ad ottobre.