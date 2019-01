Juventus-Chievo: Rossettini pesta clamorosamente il piede di Ronaldo in area, ma il Var non concede il rigore – VIDEO

Al 17′ del primo tempo i bianconeri reclamano un rigore per un episodio molto dubbio. Rossettini interviene in area di rigore su Ronaldo: la palla si sposta, ma c’è anche contrasto falloso sul fenomeno portoghese. Piccinini effettua un silent check con il Var e decide di non assegnare il penalty. I tifosi della Juventus protestano sui social in quanto il rigore pare evidente dal replay e dal fermo immagine. Rossettini, infatti, non tocca solamente il pallone, ma va dritto sui piedi di Ronaldo. Molti i dubbi.