Il portiere del Chievo, Sorrentino para Cristiano Ronaldo! Si tratta del primo rigore sbagliato da CR7 in Serie A – VIDEO

All’8′ del secondo tempo di Juventus-Chievo viene concesso un rigore ai bianconeri per un intervento di mano in area di rigore. Dal dischetto va CR7, ma Cristiano Ronaldo calcia il rigore all’angolino basso di destra e non riesce a battere il portiere. Stefano Sorrentino intuisce alla grande e para! Si tratta del primo rigore sbagliato da Ronaldo in Serie A. Stefano Sorrentino si dimostra così un vero e proprio pararigori. Una parata che se la ricorderà per sempre.