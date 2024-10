Juventus, le condizioni di McKennie verso lo Stoccarda

Ecco come sta il centrocampista della Juventus alla vigilia della gara europea contro lo Stoccarda

La Juventus di Thiago Motta sogna di svuotare l’infermeria il prima possibile. Sono già diversi gli indisponibili per ragioni fisiche e muscolari in casa bianconera, tra cui il centrocampista Weston McKennie.

Reduce da un infortunio rimediato in Nazionale negli Stati Uniti, come riportato anche dal commissario tecnico degli USA Mauricio Pochettino, l’ex Schalke 04 è tornato anzitempo a Torino.

Secondo Tuttosport, filtra però ottimismo circa le condizioni dell’americano dato che si candida per una maglia da titolare insieme a Fagioli in mediana per la sfida di Champions League contro lo Stoccarda.

La Vecchia Signora fin qui è a punteggio pieno in Europa nel girone unico del nuovo format della competizione più importante avendo vinto sia in casa contro gli olandesi del PSV sia in trasferta a Lipsia.