Juve per la 5ª Coppa Italia di fila: sarebbe record europeo

La Juve stasera al Dall’Ara di Bologna inizia la rincorsa verso la quinta Coppa Italia consecutiva: sarebbe record

La Juve di Max Allegri inizia quest’oggi la sua avventura in Coppa Italia. Esordio stagionale per i bianconeri, campioni in carica. La Juventus ha vinto le ultime 4 edizioni della Coppa Italia, confermando il suo dominio in campo nazionale con ben 4 double consecutivi (accoppiata Scudetto-Coppa Italia). Max Allegri vuole il quinto trofeo consecutivo che gli consentirebbe di battere un record europeo: nessuno ha mai conquistato 5 trofei nazionali di fila in Italia e nemmeno in Europa, ma Barcellona e Psg, proprio come la Juventus, hanno una striscia aperta.

La squadra di Allegri deve vin­cere 5 partite (la semifinale si gioca in doppia sfida, gli altri turni in partite secche) per portarsi a casa la quinta Coppa Italia di fila. Il tecnico ha invitato i suoi a non prendere sotto gamba la sfida del Dall’Ara: «Serve rientrare subito nella stagione – ha detto l’allenatore bianconero alla vigilia della sfida contro il Bologna – perché da qui al primo giugno ci giochiamo tutto e non dobbiamo rovinare quanto di buono abbiamo fatto nella prima parte. Nell’ultima parti­ta del 2018 contro la Samp non siamo sempre stati in controllo della situazione».