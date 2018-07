Cristiano Ronaldo è vicino al trasferimento del secolo dal Real Madrid alla Juventus: scopriamo le curiosità sul fuoriclasse portoghese, dall’alimentazione alla passione per le auto

Tutti conoscono le qualità in campo di Cristiano Ronaldo: strapotenza fisica, qualità e senso del gol, caratteristiche che gli hanno consentito di vincere cinque Palloni d’Oro e di sollevare trofei su trofei con le maglie di Manchester United e Real Madrid, senza dimenticare l’Europeo 2016 con il Portogallo. In pochi però conoscono il Cr7 extra-campo, dedito alla famiglia e ai suoi hobby preferiti. La cura dell’alimentazione è fondamentale per il classe 1985 di Funchal, letteralmente pazzo per il bacalhao, specialità portoghese fatta con merluzzo, uova, patate fritte e cipolla. Un amore per il cibo testimoniato anche dal nuovo locale aperto in Brasile, Casa Aveiro: specialità della casa Polenta Frita e Risoto Requintado.

Cristiano Ronaldo però è anche un grande appassionato di automobili e ciò è testimoniato anche dal parco vetture personale che fa invidia a tutto il mondo: ventidue auto, tra le quali spicca una Bugatti personalizzata che ha fatto il giro del web negli ultimi tempi. Musica pop e rap sono nella sua playlist personale, mentre per quanto riguarda il cinema il suo film preferito non poteva che essere Universal Soldier di John Hyams. Attori preferiti? Tuttosport rivela un debole per tre artisti in particolare: la bellissima Angelina Jolie, il divertente Jim Carrey e il veterano Denzel Washington. E i tifosi della Juventus non saranno di certo sazi, pronti a scoprire ulteriori particolari sul fenomeno che potrebbe sbarcare nei prossimi giorni a Torino…

