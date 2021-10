Juventus, Cristiano Ronaldo ha messo in crisi lo spogliatoio: il retroscena

La presenza di Cristiano Ronaldo avrebbe messo in crisi lo spogliatoio della Juventus: il retroscena sul portoghese

L’edizione odierna di Tuttosport torna sul nome di Cristiano Ronaldo e sull’addio alla Juve, rifacendosi alle parole dei giorni scorsi di Bonucci e Chiellini. Con il passare del tempo, scrive il quotidiano, CR7 è sempre mancato nella partecipazione difensiva in campo, portando allo sgretolamento della legge delle tre U che aveva cementato la Juventus fin lì: uguaglianza, umiltà e unità.

Nel corso dei tre anni, questo effetto ha incrinato la disciplina dello spogliatoio, dove se la legge non è uguale per tutti si aprono delle crepe pericolose. I valori della Juve, inoltre, sono stati messi in crisi dal padroneggiare di Ronaldo.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24