Juventus, Cuadrado: «Inter aggressiva. Ci giochiamo la Coppa Italia»

Juan Cuadrado, terzino bianconero, ha parlato a pochi minuti da Juventus Inter di Coppa Italia: le parole del colombiano

Ai microfoni di Juventus TV, Juan Cuadrado ha parlato di Juventus-Inter di Coppa Italia a pochi minuti dal fischio d’inizio.

«Dobbiamo scendere in campo con la voglia e determinazione di far risultato, come fosse una finale. La voglia di far risultato determinerà tutto. Sicuramente l’Inter sarà aggressiva, loro vogliono fare risultato ma noi dobbiamo avere più voglia e più fame. Si gioca qualcosa di importante che è un trofeo. Scenderemo in campo con la voglia di andare in finale. Cerco sempre di essere disponibile per fare il meglio di me stesso per la squadra come vorrà il mister. Abbiamo lavorato su questo per fare fastidio a loro. Speriamo che oggi possa fare la differenza».