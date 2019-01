Douglas Costa segna in Juventus-Chievo! L’attaccante bianconero è sempre stato decisivo nella prima mezz’ora di gioco: la statistica

Al 13’ del primo tempo, l’attaccante della Juventus, Douglas Costa, segna un grandissimo gol che porta in vantaggio i bianconeri contro il Chievo Verona. Il brasiliano è andato a rete per la prima volta in questo campionato di Serie A e l’ha fatto nel migliore dei modi. Si tratta del quinto gol in Italia per l’attaccante della Juventus. E riguardo ai suoi gol si segnala una statistica molto curiosa. Quattro dei suoi cinque gol sono infatti stati segnati nei primi 25 minuti di gioco. Dati che dimostrano come sia l’uomo maggiormente decisivo nella prima mezz’ora di gioco.