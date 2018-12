Leonardo Spinazzola è tornato a giocare per 90′ con la formazione Primavera. Il centrocampista ha recuperato, ma è ancora lontano dal top della forma

La Juventus Primavera ribalta la Fiorentina con una rimonta pazzesca. Sotto di due gol, è riuscita a portarsi in vantaggio al minuto 55′ e ad amministrare il secondo tempo per la conquista di tre punti preziosissimi in ottica campionato.

Ad assistere al match è giunto anche Marco Landucci, vice di Max Allegri. Il motivo della sua presenza rispondeva al nome di Leonardo Spinazzola, schierato titolare dal tecnico Baldini e osservato speciale in seguito al lungo infortunio al ginocchio destro.

Spinazzola ha faticato abbastanza, sicuramente non figura al meglio a causa dello stop prolungato. Le attenuanti, ovviamente, ci sono e ci vorrà un po’ di tempo prima di rivederlo ad un buon livello. Specialmente considerando i grandi carichi di lavoro imposti in prima squadra.